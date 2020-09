TS – Verso Inter-Fiorentina, le ultime sulla formazione viola: fuori Pulgar, dubbio Pezzellea

L’Inter si prepara ad affrontare il debutto stagionale. Il primo ostacolo ufficiale della squadra di Antonio Conte sarà la Fiorentina, attesa a San Siro domani alle 20:45. La formazione viola arriverà a Milano dopo la vittoria ottenuta nel primo turno di campionato (che per l’Inter sarà con il Benevento, mercoledì 30 alle 18) per 1-0 contro il Torino.

Come per la gara contro i granata, Iachini dovrà fare a meno di Pulgar e Pezzella, scrive TuttoSport. Il centrocampista cileno è in ritardo di condizione data l’assenza alla preparazione a causa della positività del Covid, mentre il difensore argentino ha svolto l’allenamento in gruppo solamente in parte. I dubbi sulla convocazione saranno comunque quest’oggi, nell’allenamento che precederà la conferenza stampa del tecnico viola e la partenza per Milano.

Se l’ex Betis e River Plate dovesse dare forfait è pronto Federico Ceccherini. A centrocampo è invece pronto Sofyan Amrabat, favorito su uno tra Alfred Duncan e Giacomo Bonaventura. Per il centrocampista ex Verona si tratterà del debutto con la maglia viola. Confermati invece gli ex di giornata Matteo Biraghi e Borja Valero e Frank Ribery e Federico Chiesa. In dubbio Christian Kouame, Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic, pronti a lottare per una maglia da titolare.

