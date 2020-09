Mercato – Inter, anche Izzo e Rudiger sul taccuino se parte Skriniar: il punto

L’assalto del Tottenham nei confronti di Milan Skriniar, è entrato di diritto tra i temi più caldi e importanti che riguardano il mercato dell’Inter. Il club nerazzurro non ha comunque alcuna intenzione di svendere il proprio difensore centrale ed è per questo motivo che da due giorni continua a giocare al rialzo con gli Spurs. Qualora, però, l’offerta del club londinese dovesse realmente accontentare le pretese interiste che viaggiano sui 50 milioni di euro, allora diverrebbe inevitabile trovare un erede dello slovacco.

Oltre ai soliti nomi che vengono accostati da diversi giorni al club nerazzurro, da Smalling passando per Milenkovic e Kabak, questa mattina Tuttosport ha tirato in ballo due profili che, seppur marginali, si trovano sul taccuino dei dirigenti interisti. Tra i calciatori sondati dall’Inter per il dopo Skriniar, vi sarebbero anche Izzo e Rudiger. Il primo è già stato accostato più volte nelle ultime settimane, ma Cairo chiede almeno 20 milioni di euro per liberarsene. Mentre il centrale del Chelsea, considerato un esubero per i Blues, potrebbe diventare una grande occasione di mercato.

