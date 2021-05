TS – Perisic-De Jong, ipotesi scambio col Siviglia. Gomez l’altra opzione

Il croato potrebbe essere sacrificabile

La cessione di alcuni giocatori è una delle motivazioni per cui Antonio Conte potrebbe lasciare l' Inter . Abbassamento del monte ingaggi e entrate di liquidità grazie al mercato sono le esigenze assolute del presidente Steven Zhang , e questo potrebbe avvenire proprio con la partenza di giocatori importanti.

Come riferisce Tuttosport, Ivan Perisic è stato una pedina fondamentale nella seconda parte di stagione per la corsa al titolo dell'Inter. C'è da ricordare che il croato è un elemento adattato nel ruolo di laterale di centrocampo e per questo l'Inter vorrebbe acquistare uno specialista del ruolo: Perisic potrebbe dunque essere sacrificato. Il Siviglia sarebbe interessato al giocatore e potrebbe proporre uno scambio: l'Inter vuole mettere a segno una buona plusvalenza visto che Perisic ha un peso nel bilancio di circa 3,2 milioni.