Divorzio Conte-Inter, chi al suo posto? Da Allegri e Sarri a Mihajlovic e Inzaghi: il borsino della panchina

La clamorosa indiscrezione de La Gazzetta dello Sport scuote il mondo nerazzurro, a pochi giorni dalla Festa Scudetto

In attesa di nuovi aggiornamenti, la domanda che tutti i tifosi nerazzurri si pongono è: chi raccoglierà l'eredità del tecnico salentino sulla panchina dell'Inter? Secondo la Rosea sono 4 i nomi potenzialmente affiancabili alla panchina dell’Inter. Il primo è ovviamente quello di Max Allegri, che Marotta aveva già sondato lo scorso anno. Il secondo è Maurizio Sarri, ma tra le incognite c’è quella della tipologia di squadra che Conte ha formato e forgiato che non sembra adatta alle idee sarriane.

In corsa anche Sinisa Mihajlovic, ex nerazzurro, tante volte contattato dall’Inter, grinta e carattere in stile contiano e staccato, Simone Inzaghi che oggi potrebbe dire addio alla Lazio.