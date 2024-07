Tutti gli affari di mercato ufficiali dell’Inter 2024/2025

1 di 4

AFFARI UFFICIALI INTER 2024 2025

Dal 1° luglio si è ufficialmente aperta la finestra estiva del calciomercato in Italia e nei principali campionati in Europa. Un mese già ricco di movimenti in cui l’Inter è stata sicuramente tra le società che più attive in assoluto. Simone Inzaghi ha infatti accolto in rosa diversi calciatori che saranno interpreti della prossima stagione, arrivati grazie al lavoro intenso prodotto dalla società negli ultimi mesi.

Andiamo quindi a vedere in questo approfondimento di Passione Inter tutte le trattative aggiornate sul calciomercato dell’Inter: da acquisti e cessioni ufficiali, chiudendo con gli obiettivi in entrata su cui si baseranno gli ultimi sforzi del club nelle prossime settimane.

ACQUISTI >>>