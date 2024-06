Tutto fatto con Lautaro: ecco la data del rinnovo con l’Inter

Come già annunciato la scorsa settimana, Lautaro Martinez ha raggiunto l’accordo con l’Inter per il rinnovo del nuovo contratto, L’attaccante argentino ha abbassato di molto le pretese economiche rispetto alle richieste iniziali formulate dal suo agente Alejandro Camano al club nerazzurro.

Il capitano dell’Inter siglerà un nuovo accordo di cinque anni, valido dunque fino al giugno 2029. Un aumento sostanziale dell’ingaggio che toccherà quota 9 milioni di euro, più bonus che faranno schizzare la cifra finale oltre i 10 milioni.

Per quanto riguarda le tempistiche, come svelato da Sky Sport, la firma ufficiale sul nuovo contratto arriverà solamente al termine della Coppa America. Lautaro si è già unito al ritiro della Nazionale Argentina e solamente al suo ritorno in Italia potrà siglare la nuova intesa pluriennale con l‘Inter.