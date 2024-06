Un importante obiettivo dell’Inter per la prossima estate si sta per allontanare definitivamente. Il calciatore, che già un anno fa era stato vicino ai nerazzurri, sembra infatti essere vicino alla firma ufficiale sul nuovo contratto.

Nonostante non abbia ancora comunicato la propria decisione al Real Madrid, Nacho potrebbe davvero prolungare il suo accordo con i blancos. Uno scenario che sembrava impensabile sino a poche settimane fa, ma che adesso ha preso improvvisamente quota. Lo spagnolo, oltre alla proposta dell’Inter, è stato a lungo tentato anche dalla possibilità di finire la propria carriera in MLS.

Come segnalato da AS, però, un indizio potrebbe far pensare ad una permanenza nella Capitale. Nacho è stato infatti protagonista questa mattina nella presentazione ufficiale delle nuove maglie del Real Madrid per la stagione 2024/25. Lo stesso capitano dei Galacticos, in occasione dei festeggiamenti per l’ultima Champions League, aveva annunciato ai propri tifosi: “Speriamo di continuare a fare la storia”.

Due indizi che inevitabilmente lo riavvicinano ad un futuro al Real Madrid e che complicano i piani di mercato dell’Inter che sperava di poter regalare a Simone Inzaghi un prezioso jolly per la difesa a costo zero.