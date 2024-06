Come cambiano i compiti di Marotta da presidente dell’Inter

Dalla giornata di ieri, Beppe Marotta è diventato ufficialmente il nuovo presidente dell’Inter. Il dirigente varesino raccoglie l’eredità di Steven Zhang, grazie alla fiducia totale riposta sin dal primo giorno nei suoi confronti dal fondo Oaktree. Ma come cambiano davvero i suoi compiti all’interno della società?

In realtà, le funzioni del nuovo presidente non subiranno profonde variazioni rispetto al passato. Marotta, infatti, terrà la carica di amministratore delegato dell’Inter per la parte sportiva, come sempre al fianco del Ceo Corporate Alessandro Antonello, del direttore sportivo Piero Ausilio e del vice Dario Baccin.

Come riportato da la Repubblica, Marotta non occuperà la stanza un tempo di Steven Zhang, ma rimarrà all’interno del suo attuale ufficio. Rispetto al precedente ruolo, non avrà nuove deleghe e compensi ulteriori, ma dovrà anzi concordare qualsiasi spesa sopra una certa soglia con l’azionista di maggioranza.

Oaktree e Marotta, come primo obiettivo ne breve periodo, hanno fissato il raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2025. Traguardo che sembra decisamente alla portata dell’Inter dopo i grandi progressi degli ultimi anni.