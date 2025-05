Tuttosport: “L’Al-Hilal vuole regalare Barella a Inzaghi”

La settimana più importante della stagione dell’Inter sta entrando nel vivo, ma gli spifferi dall’Arabia Saudita continuano ad arrivare. L’interesse per Simone Inzaghi dell’Al-Hilal è noto, con il tecnico che ha però rimandato tutti i discorsi sul suo futuro. Tuttavia, potrebbe non essere l’unico osservato speciale in casa nerazzurra.

Secondo Tuttosport, infatti, il club saudita “vuole regalargli Barella”. Il centrocampista aveva già rifiutato un primo tentativo in primavera, ma in Arabia la sensazione è che lo scenario possa ora essere diverso e che un’offerta economica molto importante possa convincere l’Inter e il giocatore.

Un’operazione che potrebbe essere facilitata, sempre secondo il quotidiano torinese, proprio dall’arrivo di Inzaghi. In Arabia Saudita, l’ottimismo per l’arrivo del tecnico sembra essere molto diffuso, con Inzaghi che dopo la finale firmerebbe un biennale da 50 milioni, con opzione per il terzo anno. Barella potrebbe rappresentare un regalo di bevenuto, Inter e giocatore permettendo.