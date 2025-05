“Priorità all’attaccante”: Ausilio sul colpo da 20 MILIONI

Dopo la finale di Champions League, l’Inter vivrà settimane molto calde per quanto riguarda il futuro. Non solo per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Inzaghi, ma anche in chiave mercato. La dirigenza, infatti, vuole mettere a segno diversi colpi in vista del Mondiale per Club di metà giugno.

Secondo Tuttosport, la priorità della società sarebbe l’attaccante, da aggiungere al roster in missione negli Stati Uniti. Il nome prescelto sembra essere quello di Ange-Yoan Bonny del Parma, non a caso osservato dal vivo domenica contro l’Atalanta da Piero Ausilio.

In casa Inter c’è la convinzione che il giocatore possa percorrere la strada fatta da Thuram, partendo alle spalle del francese nelle gerarchie. I rapporti con il club emiliano sarebbero molto buoni e la valutazione da 20 milioni di euro di Bonny, potrebbe essere ammortizzata con qualche contropartita tecnica.