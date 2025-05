La NUOVA strategia dell’Inter per il rinnovo di Inzaghi

In questo momento, nella di testa di Simone Inzaghi e di tutto il mondo Inter c’è solo la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Una gara decisiva anche in ottica futura, ma che non dovrebbe cambiare la volontà della dirigenza di proseguire ancora con il tecnico piacentino.

A essere diversa, come scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere la strategia dell’Inter per il rinnovo di contratto di Inzaghi. I nerazzurri hanno sempre scelto dei prolungamenti annuali con il tecnico, attualmente in scadenza nel 2026. Ora, la durata del nuovo accordo potrebbe essere più lunga.

Come scrive sempre la Rosea, infatti, l’Inter si prepara a un’offerta fino al 2027, con un’opzione anche per il 2028. Il tutto, ovviamente, sarebbe accompagnato da un aumento dell’ingaggio: da 6,5 milioni annui a 7-8, con ricchi bonus.

Uno di quelli presenti sull’attuale contratto potrebbe arrivare proprio sabato con la conquista della Champions League. Le parti si siederanno a tavolino dopo la gara di Monaco. Lì si capira se l’interesse dell’Al-Hilal ha cambiato il quadro. L’Inter dal canto suo avrebbe una sola priorità: il rinnovo di Simone Inzaghi.