Rocchi pubblica l’audio VAR di Bisseck-Ndicka e confessa

Il campionato di Serie A si è concluso e l’Inter è già focalizzata sulla finale di Champions League di sabato, che permetterebbe di smaltire del tutto la delusione per lo Scudetto perso, figlio anche di qualche decisione arbitrale non gradita dai nerazzurri.

Lo stesso Gianluca Rocchi è tornato su uno degli episodi più controversi: il contatto tra Bisseck e Ndicka in Inter-Roma, non sanzionato con il calcio di rigore. Il designatore arbitrale dell’AIA è intervenuto nell’ultima puntata di Open VAR su DAZN.

L’ex arbitro ha prima fatto mandare in onda l’audio dell’arbitro e del VAR in merito all’episodio, mai pubblicato prima d’ora. Successivamente, lo stesso Rocchi ha ammesso la decisione erronea, sottolineando come ci fosse tutti gli estremi per concedere il calcio di rigore.

Questo il video: