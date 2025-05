Trevisani su futuro Inzaghi: “Ecco perché me ne andrei”

Il futuro di Simone Inzaghi sta facendo discutere ormai da diversi giorni. Lo stesso tecnico ne ha parlato ai giornalisti nella giornata di ieri, rimandando ogni decisione a dopo la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Ne ha parlato anche Riccardo Trevisani su Cronache, sottolineando proprio come ogni decisione definitiva verrà presa dopo Monaco. Sul futuro di Inzaghi, il giornalista ha espresso qualche dubbio, portando sul tavolo anche alcuni validi motivi per i quali secondo lui potrebbe lasciare l’Inter.

Queste le sue parole:

“Mi dicono che per Napoli e Milan è più probabile che la scelta ricada su Allegri. L’Inter è più scettica. Si parla di un futuro post-Inzaghi? Si parla di un’ipotesi. L’idea ora è che c’è la finale di Champions League e Inzaghi deciderà nelle 72 ore successive alla finale. Faccio un esempio: se l’Inter vince la Champions League fossi in lui prenderei il primo volo per qualsiasi posto. Se l’Inter non vince, magari si siedono a tavolino e possono decidere di prendere un’altra strada oppure, con la rabbia per aver perso campionato e Champions League, dicono ‘l’anno prossimo facciamo 2-3 colpi fatti per bene e proviamo a fare quello che quest’anno è solo sfiorato’. Sono aperto a tutte le ipotesi e contrario a chi dice che rimane al 100%, perché ci sono mille sfaccettature da considerare. Dipende da Inzaghi? L’Inter lo tiene volentieri. Come Conte, credo voglia valutare se c’è un mercato di un certo tipo, perché non ha mai battuto ciglio, magari dopo 4 anni vuole avere qualche garanzia. Perché dico vinci e vattene? Perché se la finale va come dicono i bookmaker, con il PSG favorito, hai fatto zero titoli in un paese in cui non è previsto. Qui chi perde ha sbagliato e mi trova terribilmente in disaccordo”.