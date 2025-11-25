Tuttosport: “Ausilio ha iniziato a lavorare su QUESTO colpo”

Alla luce di quanto visto nell’ultimo derby perso contro il Milan, è evidente che all’Inter serva qualcosa dal mercato in vista della finestra di gennaio. Il club nerazzurro, in particolare, sta patendo l’assenza di Denzel Dumfries che sino a metà dicembre sarà costretto a fare il tifo per i compagni solamente da fuori a causa dell’infortunio alla caviglia sinistra.

In attesa che rientri Darmian, Chivu ha testato con risultati altalenanti Carlos Augusto a tutta fascia a destra. Il brasiliano ha mostrato al solito grande impegno contro i rossoneri, ma non è riuscito a replicare la stessa brillantezza dell’altro versante. Chi sta realmente mancando nelle rotazioni è Luis Henrique, acquistato dal club la scorsa estate proprio come vice Dumfries.

L’es Marsiglia ha avuto poche chance in questa prima metà di stagione e le ha praticamente tutte sprecate. Ad oggi Chivu non sembra aver fiducia nelle sue qualità e questo si riflette di partita in partita nelle sue scelte. Non a caso il tecnico rumeno ha preferito adattare Diouf come esterno di destra la scorsa domenica nel finale del Derby, preferendolo proprio a Luis Henrique.

Come scritto da Tuttosport, è nata dunque negli uffici di Viale della Liberazione l’esigenza di risolvere questo problema all’interno dell’organico. Per questa ragione “Ausilio e Baccin hanno iniziato a scandagliare il mercato proprio per cercare un esterno a destra: lì a gennaio qualcosa va fatto”. Contestualmente, qualora non dovesse scuotersi, ci aspettiamo dunque un possibile divorzio anticipato da Luis Henrique.