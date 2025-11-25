Clamoroso Inter: “Sogna Maignan a parametro zero”
Il francese è un obiettivo per la porta
Dopo averlo apprezzato suo malgrado ancora una volta nell’ultimo derby di domenica scorsa, l’Inter potrebbe clamorosamente decidere di inserirsi nella corsa a Mike Maignan per la prossima estate. Il portiere francese andrà via con ogni probabilità gratis al termine della stagione, dopo il no secco da parte del Milan alla richiesta di 5,5 milioni di euro per il rinnovo.
L’estremo difensore classe 1995, proprio come Sommer con l’Inter, è infatti entrato nell’ultimo anno di contratto con i rossoneri. La partenza dello svizzero, che in questa prima parta di stagione ha commesso qualche errore di troppo, impone dunque ai dirigenti nerazzurri di muoversi già adesso per regalare a Chivu un nuovo portiere titolare per il prossimo anno.
Come confermato dal Corriere della Sera questa mattina, Maignan “lascerà quasi sicuramente il Milan a giugno a parametro zero”. Il francese è così diventato “il grande sogno di mercato dall’altra parte del Naviglio”. Una corsa che vede non solo l’Inter sulle tracce del forte portiere, ma anche una rivale temibile come la Juventus.