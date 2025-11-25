Nico Paz ha detto sì: fissata la data per l’addio al Como

In una stagione sino a questo momento da incorniciare per lui e per il suo Como, Nico Paz sta mettendo in mostra tutto il talento cristallino che lo contraddistingue. A suon di gol, assist e giocate da fenomeno vero, il fantasista argentino sta dominando la Serie A. Un calciatore su cui Fabregas ha scommesso sin dal primo istante e che naturalmente sta attirando a sé l’interesse di numerose big.

Nei mesi scorsi, ad esempio, l‘Inter ha cercato con insistenza di convincere Como e Real Madrid – che ne detiene ancora il controllo – a lasciarlo andare. Sia da parte del club lombardo che da quello spagnolo, però, è arrivato un secco no alla possibilità di un trasferimento. Peraltro, come riferito da Fabrizio Romano, il suo futuro sembra essere segnato.

Nel destino di Nico Paz ci sarà ancora una volta il Real Madrid. Come spiegato dall’esperto di mercato, i blancos hanno intenzione di riportarlo in Spagna il prima possibile esercitando la recompra valida per i prossimi due anni. Queste le ultime: “Il Real Madrid sta programmando di riportare indietro Nico Paz come primo colpo del 2026. La clausola di recompra NON è valida per gennaio e il Como vuole tenerlo fino all’estate. Il piano è di esercitare l’accordo nel giugno 2026, Nico ha già detto di sì”.