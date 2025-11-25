Chivu rilancia Martinez: deciso il ritorno tra i titolari

Dopo il lungo calvario delle ultime settimane, Josep Martinez sembra essere finalmente pronto per tornare in campo. Il portiere spagnolo, coinvolto nelle scorse settimane in un incidente stradale in cui un anziano ha tragicamente perso la vita, potrebbe tornare ad assaggiare il terreno di gioco dopo l’ultima presenza dal primo minuto dello scorso 27 settembre.

L’estremo difensore, nonostante il durissimo contraccolpo psicologico, nell’ultimo mese non ha quasi mai riposato, lavorando duramente ad Appiano Gentile per cercare di ritrovare un pizzico di serenità. Chivu, così come tutti i compagni, ha compreso le naturali difficoltà vissute dal ragazzo ed ha sin da subito mostrato grande vicinanza ed empatia nei suoi confronti.

Ora, complice l’ultimo brutto errore commesso da Sommer nel derby contro il Milan, potrebbe essere tornato il momento di rilanciare Martinez dal primo minuto. Come scritto da Tuttosport, difficilmente verrà anticipato il suo rientro già domani sera contro l’Atletico Madrid. Non è escluso, invece, che Chivu possa nuovamente sceglierlo nella formazione titolare la prossima gara di campionato in programma contro il Pisa.