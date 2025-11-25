Chivu ritrova Mkhitaryan: ECCO la data dal rientro in campo

Se da una parte non giungono certamente buone notizie ad Appiano Gentile per quanto riguarda l’infortunio di Denzel Dumfries, dall’altra a strappare un piccolo sorriso a Cristian Chivu sono invece gli ultimi aggiornamenti sul fronte Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, considerato indispensabile dal tecnico rumeno, è infatti pronto a tornare in campo.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, i medici interisti hanno fissato infatti la data del suo rientro in gruppo a distanza di un mese dallo sfortunato problema muscolare avvertito contro il Napoli. Mkhitaryan, che chiaramente non sarà disponibile per Atletico Madrid-Inter di domani sera, da giovedì potrà riprendere a lavorare coi compagni.

L’obiettivo per il centrocampista è quindi quello di strappare una prima convocazione già domenica prossima quando la sua Inter sarà impegnata sul campo del Pisa per la tredicesima giornata di Serie A. Un ritorno importante per Chivu in un momento cruciale e delicato della stagione nerazzurra.