Slitta il rientro di Dumfries: salta anche il Liverpool

Quello che inizialmente sembrava un problema di poco conto, si è invece rivelato nel corso dell’ultima settimana un infortunio piuttosto grave per Denzel Dumfries. L’esterno olandese, che aveva riportato il fastidio alla caviglia in occasione del match vinto oltre due settimane fa contro la Lazio, rischia di perdersi ancora un po’ di partite.

Dopo aver saltato il Milan, Dumfries non sarà certamente a disposizione per il match di domani sera contro l’Atletico Madrid e non solo. Il laterale destro si perderà anche per le prossime gare tra campionato e coppa contro Pisa, Venezia e Como. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, potrebbe addirittura perdersi il big match con il Liverpool del 9 dicembre e puntare al rientro il 14 contro il Genoa.

Chissà che questa non possa diventare una delle ultime occasioni per Luis Henrique: l’esterno brasiliano ha avuto sin qui pochissimo spazio, ma non ha mai convinto nelle poche apparizioni in cui è stato schierato da Chivu. Vedremo se durante le prossime due settimane riuscirà a conquistarsi qualche minuto e soprattutto a far vedere il suo reale potenziale.