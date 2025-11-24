Chi è Letexier, l’arbitro di Atletico-Inter: un precedente

Nemmeno il tempo di smaltire le sensazioni che ci ha lasciato l’ultima giornata di Serie A che siamo già pronti a tornare in campo. Domani, infatti, prenderà il via la quinta giornata della fase campionato della Champions League. Un turno particolarmente importante per i nerazzurri che saranno attesi ad una gara di livello superiore rispetto alle precedenti (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE ATLETICO MADRID-INTER).

Mercoledì 26 novembre alle ora 21.00, infatti, al Metropolitano di Madrid si giocherà Atletico-Inter. Il big match, come annunciato dalla Uefa, verrà arbitrato da François Letexier. Ad aiutare il lavoro in campo del fischietto francese saranno i connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni come assistenti, mentre Jérémie Pignard sarà il quarto ufficiale. Var affidato al francese Willy Delajod, assistito dal portoghese Tiago Martins.

Un solo precedente lega l’arbitro Letexier all’Inter: l’unica gara diretta ai nerazzurri risale alla vittoria il 24 ottobre 2023 a San Siro ai danni del Salisburgo con le reti decisive di Alexis Sanchez e Hakan Calhanoglu.