Chi è Letexier, l’arbitro di Atletico-Inter: un precedente

L'identikit del fischietto francese

Nemmeno il tempo di smaltire le sensazioni che ci ha lasciato l’ultima giornata di Serie A che siamo già pronti a tornare in campo. Domani, infatti, prenderà il via la quinta giornata della fase campionato della Champions League. Un turno particolarmente importante per i nerazzurri che saranno attesi ad una gara di livello superiore rispetto alle precedenti (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE ATLETICO MADRID-INTER).

Mercoledì 26 novembre alle ora 21.00, infatti, al Metropolitano di Madrid si giocherà Atletico-Inter. Il big match, come annunciato dalla Uefa, verrà arbitrato da François Letexier. Ad aiutare il lavoro in campo del fischietto francese saranno i connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni come assistenti, mentre Jérémie Pignard sarà il quarto ufficiale. Var affidato al francese Willy Delajod, assistito dal portoghese Tiago Martins.

Un solo precedente lega l’arbitro Letexier all’Inter: l’unica gara diretta ai nerazzurri risale alla vittoria il 24 ottobre 2023 a San Siro ai danni del Salisburgo con le reti decisive di Alexis Sanchez e Hakan Calhanoglu.

Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.