Dove vedere Atletico Madrid-Inter, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Atletico Madrid-Inter, 5^ giornata Champions League

Incassata una dura quanto sfortunata sconfitta nel derby di Milano, per l’Inter è giunta l’ora di rialzarsi immediatamente e cercare di lasciarsi alle spalle quanto avvenuto domenica sera. Mercoledì 26 novembre, infatti, torna la Champions League con un grande appuntamento alla quinta giornata per i nerazzurri. La squadra di Chivu scenderà in campo per Atletico Madrid-Inter, gara che potrebbe indirizzare il discorso qualificazione diretta agli ottavi di Champions League.

Atletico Madrid-Inter, dove vederla: Sky o Prime Video?

Atletico Madrid-Inter sarà trasmessa mercoledì 26 novembre alle ore 21:00 in diretta tv su Prime Video. Sarà possibile seguire la quinta giornata di Champions League scaricando l’app di Prime Video su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La gara che si disputerà al Riyadh Air Metropolitano sarà disponibile solo in diretta streaming.

