24 Novembre 2025
Probabili formazioni Atletico Madrid-Inter: Chivu coi titolari
Le possibili scelte di Chivu e Simeone
Per cercare di trasmettere subito un segnale ai propri tifosi e reagire alla sconfitta maturata nel derby di domenica sera contro il Milan, l’Inter è subito chiamata ad una grande prestazione nel match di Champions League di mercoledì 26 novembre in casa dell’Atletico Madrid. Per la squadra di Chivu può essere l’opportunità di avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo qualificazione diretta agli ottavi, dopo aver ottenuto ben quattro vittorie di fila durante la prima metà della competizione (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE ATLETICO MADRID-INTER).
Di seguito le probabili formazioni di Atletico Madrid-Inter:
26 Novembre 2025 – 21:00
Riyadh Air Metropolitano, Madrid
Atletico Madrid 4-4-2
Formazione1 – Musso 16 – Molina 2 – Gimenez 15 – Lenglet 3 – Ruggeri 10 – Baena 8 – Barrios 6 – Koke 23 – Nico Gonzalez 7 – Griezmann 10 – Julian Alvarez Diego Simeone
Panchina
31 Esquivel, 33 De Luis, 21 Galan, 17 Hancko, 12 Martin, 18 Pubill, 5 Cardoso, 4 Gallagher, 11 T. Almada, 22 Raspadori, 9 Sorloth
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Oblak, Le Normand, Llorente, G. Simeone
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 31 Bisseck 95 – Bastoni 30 – Carlos Augusto 23 – Barella 20 – Calhanoglu 7 – Zielinski 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 36 Darmian, 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 16 Frattesi, 17 Diouf, 14 Bonny, 94 P. Esposito
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Palacios, Mkhitaryan, Dumfries
diffidati
Nessuno
Arbitro: François Letexier (FRA)
Assistenti: Mugnier – Rahmouni (FRA)
Quarto Uomo: Jérémie Pignard (FRA)
Var: Willy Delajod (FRA) Assistente VAR: Tiago Martins (POR)