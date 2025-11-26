In Brasile SICURI: “Giovane all’Inter già a gennaio”

Nuova bomba di mercato in casa Inter che giunge direttamente dal Brasile sul nuovo possibile colpo in vista di gennaio. Giovane, talentuoso attaccante del Verona che poche settimane fa ha segnato proprio contro i nerazzurri, sarebbe al centro di una trattativa proprio con il club interista. Il brasiliano aveva stregato Chivu nell’incrocio dello scorso 2 novembre al Bentegodi, al punto da diventare un obiettivo concreto per il reparto avanzato.

Stando a quanto riferito in Brasile da ESPN, l’Inter avrebbe già avviato i contatti con l’entourage dell’ex centravanti del Corinthians. L’obiettivo del club nerazzurro è quello di anticipare la concorrenza di club come Milan e Napoli, presentando subito un’offerta al Verona per strapparlo già a gennaio. Stando alle prime stime, la proposta dovrebbe aggirarsi intorno ai 20-30 milioni di euro.

Vedremo se realmente l’operazione decollerà durante le prossime settimane, oppure se su Giovane piomberà l’interesse di altre formazioni estere come Villarreal o Borussia Dortmund. Di sicuro l’attaccante classe 2003 farebbe carte false per andare all‘Inter, dopo essere stato colpito positivamente dal colloquio avuto con Chivu al termine di Verona-Inter.