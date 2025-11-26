26 Novembre 2025
Atletico-Inter, formazioni UFFICIALI: Chivu sorprende
Le scelte di Chivu e Simeone
Ribaltando le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Cristian Chivu ha ufficializzato le sue scelte in vista di Atletico Madrid-Inter di questa sera, mercoledì 26 novembre, con diverse novità. Ben tre cambi di formazione rispetto all’undici schierato domenica sera contro il Milan: niente da fare per Luis Henrique che rimane ancora in panchina, mentre tornano dal primo minuto de Vrij, Zielinski e Bonny.
Queste le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Inter, big match della quinta giornata di Champions League:
26 Novembre 2025 – 21:00
Riyadh Air Metropolitano, Madrid
Atletico Madrid 4-4-2
Formazione1 – Musso 16 – Molina 2 – Gimenez 17 – Hancko 3 – Ruggeri 20 – Simeone 8 – Barrios 5 – Cardoso 4 – Gallagher 10 – Baena 19 – Alvarez Diego Simeone
Panchina
31 Esquivel, 33 De Luis, 6 Koke, 7 Griezmann, 9 Sorloth, 11 Almada, 12 Carlos Martin, 15 Lenglet, 18 Pubill, 21 Galan, 22 Raspadori, 23 Gonzalez.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Oblak, Le Normand, Llorente, G. Simeone
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 31 – Bisseck 95 – Bastoni 30 – Carlos Augusto 23 – Barella 20 – Calhanoglu 7 – Zielinski 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 14 – Bonny Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 43 Cocchi, 53 Alexiou, 94 Esposito.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Palacios, Mkhitaryan, Dumfries, Darmian
diffidati
Nessuno
Arbitro: François Letexier (FRA)
Assistenti: Mugnier – Rahmouni (FRA)
Quarto Uomo: Jérémie Pignard (FRA)
Var: Willy Delajod (FRA) Assistente VAR: Tiago Martins (POR)