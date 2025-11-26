Chivu: “Formazione? Dubbi solo vostri, io ero sicuro”

Intervenuto nel pre-partita di Atletico Madrid-Inter ai microfoni di Prime Video, Cristian Chivu ha commentato le scelte ufficiali di questa sera per quanto riguarda la formazione nerazzurra schierata in campo. Queste le sue parole: “In Champions sono tutte gare complicate perché il livello è alto. Sappiamo l’importanza di questa partita, sappiamo anche quanto sarà difficile però siamo pronti”.

FORMAZIONE – “Non so quali erano per voi i dubbi di formazione, ma io non ho mai avuto dubbi. Ero sicuro di quello che potevo mettere in campo. A destra giocherà Carlos Augusto, davanti Lautaro-Bonny, Zielinski, Calhanoglu e Barella ci sono tutti a centrocampo”.

CHAMPIONS – “Le partite in Champions sono sempre difficili. Per far punti bisogna fare grandi prestazioni. Finora abbiamo accumulato 12 punti, non bastano per finire tra le prime otto. Dobbiamo fare ancora di più e per questo è una partita importante, sappiamo quanto è difficile giocare in questo campo però ce la giocheremo da grande squadra che siamo”.

SPOGLIATOIO – “Figlioccio nello spogliatoio? Io ho due figlie femmine che giocano a calcio. In realtà ho tanti figli perché voglio tanto bene a tutto questo gruppo, come ho voluto bene a quelli di Parma e a tutti i ragazzi che ho allenato nel settore giovanile”.