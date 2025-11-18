18 Novembre 2025

Tuttosport SVELA il nuovo colpo dell’Inter a gennaio

Il club comincia a muoversi

L’Inter ha già iniziato a muoversi in vista di possibili nuovi acquisti da portare a termine nel mercato di gennaio. Contrariamente a quanto si poteva pensare sino a poche settimane fa, potrebbe infatti essere una sessione particolarmente attiva per il club nerazzurro. Dalla difesa al centrocampo, passando per le corsie esterne: sono diversi i ruoli che avrebbero bisogno di un ritocco da parte della dirigenza.

Nel reparto arretrato, ad esempio, è più che probabile la partenza di Tomas Palacios, rinviata proprio a gennaio dopo alcuni tentativi andati a vuoti in estate. A centrocampo, invece, tanto passerà dal futuro di Davide Frattesi: il ragazzo potrebbe chiedere la cessione a causa dei pochi minuti avuti sino a questo momento, costringendo eventualmente il club ad intervenire in entrata per rimpiazzarlo.

Da parte di Chivu e della società, infine, gli occhi sono anche rivolti sulle fasce. A destra, infatti, non si esclude un prestito in uscita da parte di Luis Henrique che sino a questo momento ha faticato a trovare spazio. Come scritto da Tuttosport, l’Inter in tal caso andrebbe subito a caccia di un sostituto low cost già pronto per diventare il nuovo vice Dumfries all’interno dell’organico.

Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.