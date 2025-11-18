Luis Henrique in partenza a gennaio: l’Inter ha un piano

Sono ancora numerosi i punti interrogativi che aleggiano intorno alla figura di Luis Henrique. L’esterno brasiliano, prelevato dall’Inter appena prima del Mondiale per Club per un’operazione da oltre 20 milioni di euro versati nelle casse del Marsiglia, non ha ancora minimamente inciso nel nuovo club. Un vero flop di mercato sino a questo momento, sia in termini di minutaggio che di prestazioni registrate.

Da qui, come scritto questa mattina da Tuttosport, la possibilità di poter lasciare l’Inter già a gennaio. Non sarebbe però una bocciatura in via definitiva da parte dei nerazzurri nei confronti del ragazzo che nelle gerarchie sulla corsia di destra è stato di recente scavalcato anche dall’adattamento di un mancino come Carlos Augusto.

L’Inter, infatti, lo darebbe via in prestito e preferibilmente nel campionato italiano: un modo efficace per garantirgli minutaggio in una realtà calcistica con pressioni inferiori rispetto alla piazza nerazzurra e dargli allo stesso tempo la possibilità di adattarsi senza fretta alla Serie A. La sua partenza, ovviamente, verrebbe rimpiazzata da un nuovo innesto come vice Dumfries.