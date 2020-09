UFFICIALE – Lucien Agoume si trasferisce in prestito allo Spezia

Difficilmente avrebbe avuto spazio in prima squadra, mentre la Primavera è ormai un contesto che gli sta fin troppo stretto, visto il potenziale che porta con sé: Lucien Agoume, dunque, passa ufficialmente in prestito per una stagione allo Spezia, neopromosso in Serie A.

Arrivato dal Sochaux nella scorsa estate, il francese ha potuto accumulare esperienza sotto la guida di Antonio Conte, ma necessita di minuti sul campo. “Già questo pomeriggio“, come si legge sul sito ufficiale dei bianconeri, “si aggregherà al gruppo di mister Italiano“. Agoume vestirà la maglia numero 10.

