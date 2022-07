UFFICIALE – Bonazzoli alla Salernitana, una percentuale va all’Inter: la cifra

Ora è ufficiale: Federico Bonazzoli è un nuovo giocatore della Salernitana. Dopo aver giocato tutta la scorsa stagione in prestito al club campano, l'attaccante classe 1997 vi si trasferisce a titolo definitivo. A sorridere per l'operazione, però, non sono solo i protagonisti diretti. L'Inter, infatti, aveva accordato con la Sampdoria, club venditore, una percentuale sulla sua futura rivendita pari al 20% della cifra, ricorda Calciomercato.com. Di conseguenza, dei 4,5 milioni di euro sborsati dal club di Iervolino per acquistare Bonazzoli, circa 900.000 euro finiranno nelle casse nerazzurre.