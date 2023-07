UFFICIALE – L’Inter saluta Cordaz: vola da Brozovic

Giornata di addii tra i pali in casa Inter. In attesa degli ultimi sviluppi sul fronte Onana-Manchester United, subito dopo l’annuncio dell’addio di Samir Handanovic la società nerazzurra comunica anche la partenza di Alex Cordaz. Al terzo portiere nerazzurro, così come all’ex capitano, era scaduto il contratto lo scorso 30 giugno e a breve raggiungerà Marcelo Brozovic all’Al-Nassr in Arabia Saudita. Ecco il comunicato dell’Inter: “Alex Cordaz e l’Inter si salutano, al termine di una storia lunga almeno 24 anni. Dal Settore Giovanile al debutto in prima squadra e poi, dopo una lunga carriera, il ritorno in nerazzurro per due stagioni intense. Dopo i successi nel Torneo di Viareggio e del Campionato Primavera, Cordaz debutta in nerazzurro in un match di Coppa Italia nel 2004 contro la Juventus. Il tour delle squadre in Italia e non solo si chiude nel 2021, con il suo ritorno a San Siro: elemento importante all’interno dello spogliatoio, in due anni Alex solleva quattro trofei.

Nell’ultimo match della Serie A 2022/2023 il tanto atteso debutto in Serie A con la maglia dell’Inter, match in cui torna a vestire il nerazzurro 19 anni dopo la sua prima presenza con l’Inter. Ad Alex vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista”.

L’erede di Cordaz sarà Raffaele Di Gennaro, in arrivo dal Gubbio.