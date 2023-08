UFFICIALE – Fontanarosa lascia l’Inter e va in Serie B

Dopo un anno con la rosa di Inzaghi nella scorsa stagione, arriva la esperienza lontano dall’Inter per Alessandro Fontanarosa. Il difensore classe 2003 si trasferisce ufficialmente al Cosenza, in Serie B, con la formula del prestito secco.

Per Fontanarosa sarà la prima avventura tra i professionisti lontano dai nerazzurri, che lo scorso giugno si è laureato vice-campione del Mondo con l’Italia Under 20. Anche la Ternana aveva manifestato interesse per il giocatore, ma alla fine l’ha spuntata il club calabrese.