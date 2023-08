Si muove su più fronti l’Inter, alla ricerca del profilo che combini esigenze tecniche ed economiche per piazzare il colpo giusto in attacco. Balogun dell’Arsenal rimane il nome più caldo e probabilmente preferito dalla dirigenza, Taremi la prima alternativa da tenere d’occhio. Indietro, per ora, Beto e Morata per vari motivi. Tutti nomi che gli uomini mercato interisti contano di poter raggiungere alle cifre attualmente a disposizione: secondo La Gazzetta dello Sport “l’Inter ha un gruzzoletto da 35 milioni di euro con i bonus”, questo il budget per l’attaccante.