Entro l’inizio del campionato l’Inter conta di mettere le mani sul nuovo attaccante. Lo ha detto il ds Piero Ausilio, che in queste ore sta lavorando per trovare la quadra con il profilo giusto. In pole position nelle preferenze interiste rimane Folarin Balogun secondo La Gazzetta dello Sport: contatti costanti anche in queste ore tramite gli intermediari, l’Arsenal al momento chiede sui 40 milioni dopo averne rifiutati 30 dal Monaco. Ma arrivano notizie confortanti sulla possibilità che gli inglesi abbassino le pretese “Anche ieri i telefoni sono squillati. [All’Inter] Sanno che l’americano si vede già in nerazzurro e lo ha ripetuto allo staff dei Gunners” scrive il quotidiano.

Allo stesso tempo però ci si cautela e Mehdi Taremi del Porto sarebbe subito dietro Balogun nelle preferenze nerazzurre. A fronte di una richiesta da 30 milioni per l’iraniano in scadenza nel 2024, l’Inter partirebbe da una cifra più bassa, intorno ai 23, ma solo se non sarà possibile affondare sull’americano.

L’opinione di Passione Inter

Su Balogun la scelta oltre che tecnica sarebbe progettuale: all’Inter sono convinti che possa avere un impatto immediato e diventare in breve tempo una potenziale grande plusvalenza. Taremi sarebbe più un acquisto per il progetto sportivo, il giocatore che più di tutti tra quelli accostati darebbe continuità rispetto al lavoro che fino a poche settimane fa ha fatto Dzeko (il titolare di Inzaghi).