Libero da vincoli contrattuali, Samir Handanovic ha salutato l’Inter annunciando che non avrebbe lasciato il calcio e per proseguire la sua carriera potrebbe rimanere in Serie A. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport il portiere sloveno è stato nuovamente proposto alla Lazio, dopo alcuni contatti di qualche settimana fa, ed è riemerso come profilo d’esperienza sul quale i biancocelesti potrebbero puntare per affiancare Provedel creando competizione tra i pali. Si tratterebbe, tra l’altro, di un ritorno visto che alla Lazio ha già giocato la seconda parte della stagione 2005/2006. Tra gli altri nomi valutati anche Consigli del Sassuolo e Ronnow dell’Union Berlino.