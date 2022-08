UFFICIALE – Inter, Casadei ceduto al Chelsea a titolo definitivo: i dettagli

Dopo settimane di trattative, ora è arrivato anche il comunicato ufficiale: Cesare Casadei è un nuovo giocatore del Chelsea. Il classe 2003 si trasferisce a Londra a titolo definitivo, per una cifra che si aggirerà intorno ai 15 milioni di euro di base fissa più 5 di bonus. Per l'Inter, ovviamente, sarà plusvalenza piena dato che il ragazzo è stato cresciuto fino ad oggi nel settore giovanile. Curiosità, invece, riguardo l'immediato futuro in maglia Chelsea. Neil Bath, responsabile del settore giovanile dei Blues, ha spiegato: "Cesare è un giocatore che seguiamo da tempo e siamo lieti che ora sia arrivato al Chelsea. Qui inizialmente farà parte della nostra rosa Under 21".