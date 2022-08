Le probabili formazioni di Inter-Spezia: Dumfries e Dimarco sulle fasce, torna Bastoni

Dopo l'esordio vincente di Lecce, l'Inter domani sera alle 20.45 farà il debutto nella nuova stagione davanti al pubblico di San Siro. Popolo interista che ha subito risposto presente facendo registrare il tutto esaurito per il match in programma contro lo Spezia. Per quanto riguarda la formazione nerazzurra, invece, rispetto all'undici della prima giornata vi saranno almeno un paio di modifiche tra difesa e centrocampo, con il ritorno di Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries in campo dal 1'.