UFFICIALE – Nicolò Barella prolunga con l’Inter fino al 2026

La tanto sospirata firma è finalmente arrivata

Dopo tante voci e promesse finalmente il gran giorno è arrivato: Nicolò Barella ha prolungato il proprio contratto con l'Inter. Il gioiello ex Cagliari, ormai vero e proprio leader nerazzurro, ha firmato un quinquennale le cui cifre esatte devono ancora essere rivelate. Secondo gli esperti di mercato e La Gazzetta dello Sport però, Barella dovrebbe guadagnare 4,5 milioni di euro per la prima stagione, salendo poi a 5 più bonus dalla seconda. Per lui, dalla prossima stagione, anche la fascia di capitano. Ecco il comunicato ufficiale del club: