Dove vedere Milan-Inter: diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni utili per vedere il derby di domenica sera

L'Inter di Inzaghi arriva nel migliore dei modi a una delle sfide più importanti dell'anno. Oltre a essere il Derby di Milano, infatti, Milan-Inter sarà un vero e proprio scontro diretto, crocevia della stagione dei nerazzurri. L'Inter arriva da tre vittorie consecutive e vuole mettere in fila anche il quarto successo per rientrare definitivamente nei giochi per lo Scudetto.