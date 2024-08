ULTIMATUM Barcellona: “L’Inter pronta a offrire 15 milioni”

Il mercato dell’Inter è in stallo da diverse settimane, in attessa di trovare l’occasione giusta, soprattutto per quanto riguarda il difensore centrale mancino. Sul taccuino nerazzurro ci sono diversi nomi, in linea con le indicazioni di Oaktree di puntare su un profilo giovane.

Tra i tanti, potrebbe prendere piede nei prossimi giorni quello di Mikayil Faye del Barcellona. Il club catalano, riporta Sport in Spagna, avrebbe ricevuto offerte da Porto e Rennes, entrambe ritenute troppo basse.

La richiesta è di almeno 15 milioni di euro, una cifra che, riporta sempre il sito iberico, potrebbe essere disposta a pagare proprio l’Inter, tra parte fissa e variabile, con un pagamento a partire solo dal 30 giugno 2025.

Il Barcellona, dal canto suo, avrebbe invitato Faye a prendere una decisione definitiva entro questa settimana, con il giocatore che vorrebbe trasferirsi in una squadra in grado di garantirgli il posto da titolare.