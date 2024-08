Ultimo colpo per l’Inter: bomber last minute a costo zero

Il mercato dell’Inter potrebbe non chiudersi con la firma attesa questo pomeriggio di Tomas Palacios. Il club nerazzurro, infatti, potrebbe temporeggiare ancora qualche giorno prima di mettere a segno un ultimo colpo a sorpresa.

E’ ormai chiaro che l’intenzione della società è quella di iniziare la nuova stagione con cinque attaccanti nell’organico di Simone Inzaghi. Attualmente, dunque, le chance di una permanenza di Joaquin Correa sono nettamente lievitate rispetto ad inizio ritiro. L’argentino, però, viene considerato dal club un esubero e potrebbe ancora finire sul mercato in uscita.

Con pochissimo tempo a disposizione per impostare una trattativa, l’ipotesi ad oggi più accreditata rimane l’Arabia Saudita. In Saudi Pro League, infatti, il mercato rimarrà aperto sino al prossimo 6 ottobre e ci sarà quindi tutto il tempo per completare altre operazioni in entrata. Tra queste, non è dunque da escludere un possibile nuovo tentativo nei confronti di Correa.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’Inter avrebbe in tal caso già pronto un colpaccio da poter piazzare anche oltre la scadenza del 30 agosto, in quanto a costo zero. Si parla di Anthony Martial, da anni è un pallino di Piero Ausilio e attualmente senza contratto. Dopo aver lasciato lo scorso giugno il Manchester United, l’attaccante francese sta aspettando la giusta offerta per ripartire.