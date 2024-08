L’Inter non rilancia, Chiesa lascia la Serie A: “Ai dettagli”

Federico Chiesa sta per lasciare il campionato italiano. L’attaccante della Juventus, scaricato in questa finestra di mercato dai bianconeri, è ad un passo dal trasferimento in Premier League.

Quello legato all’esterno italiano sarà uno degli ultimi trasferimenti importanti di questa sessione per una trattativa che si accesa in poche ore. Chiesa sta infatti per raggiungere un accordo con il Liverpool, come rivelato da Fabrizio Romano in seguito alla prima richiesta presentata dagli inglesi lo scorso lunedì.

Non ci sarà alcun rilancio da parte dell’Inter che sperava di poterlo avere gratis tra un anno, bloccata in questa sessione di mercato dalle mancate partenza di Arnautovic e Correa. Salvo inaspettati colpi di scena, dunque, Chiesa diventerà nelle prossime ore un nuovo calciatore del Liverpool.

Questo l’annuncio di Romano: “L’accordo tra Federico Chiesa e il Liverpool sul contratto è quasi raggiunto. I dettagli finali verranno risolti quest’oggi. Pronto un da quattro anni dopo i dialoghi iniziali dello scorso lunedì. Juventus e Liverpool in contatto diretto per raggiungere un’intesa sul trasferimento”.