Chi è Marchetti, l’arbitro designato per Inter-Atalanta

Come ogni mercoledì, l’AIA ha appena diramato le designazioni ufficiali per il prossimo turno di campionato. Ad aprire la terza giornata di Serie A sarà l’anticipo di venerdì alle 18.30 tra Venezia e Torino. Riflettori puntati, però, sulla sfida che seguirà pochi istanti dopo a San Siro tra Inter e Atalanta, primo vero big match di questo inizio di stagione con fischio d’inizio alle 20.45.

A dirigere il derby lombardo sarà l’arbitro Matteo Marchetti. Il fischietto 34enne dirigerà la formazione interista per la sesta volta in carriera nel campionato italiano. Precedenti quasi tutti incoraggianti per la squadra di Simone Inzaghi che su cinque partite con Marchetti in campo ha ottenuto quattro vittorie ed una sola sconfitta, risalente al 4 maggio scorso contro il Sassuolo a Scudetto conquistato. L’arbitro della sezione di Ostia Lido, invece, ha diretto un solo incontro dell’Atalanta, vinto dai bergamaschi per 0-2 contro il Sassuolo il 20 agosto 2023.

Al suo fianco sono stati designati gli assistenti Imperiale e Colarossi, mentre Sacchi farà da quarto ufficiale. Al Var sarà presente Marini, coadiuvato dall’AVar Doveri.