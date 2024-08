Ultim’ora Inter: blitz in sede degli agenti di Palacios

Finalmente ci siamo: dopo ore di grande apprensione ed una notte di lavoro incessante, la trattativa in casa Inter per Tomas Palacios sta per sbloccarsi.

Nelle scorse ore Tallares e Independiente Rivadavia, come spiegato da Sky Sport, hanno risolto i problemi burocratici che avevano rallentato l’affare nella giornata di ieri. I documenti per il trasferimento del classe 2003 all’Inter sono pronti e tra poche ore arriverà l’attesissima firma del difensore sul nuovo contratto.

Gli agenti di Palacios si trovano in questo momento presso la sede di Viale della Liberazione per sistemare le ultime pratiche prima dell’ufficialità attesa nel pomeriggio. Il difensore argentino siglerà un contratto da cinque anni con l‘Inter, per un’operazione complessiva da 6,5 milioni di euro come parte fissa più bonus per un massimo raggiungibile di 11.