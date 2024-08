Un pub a San Siro: l’apertura a bordocampo per Inter-Atalanta

In attesa di conoscere il proprio futuro, legato al centro del progetto di ristrutturazione presentato da WeBuild, San Siro fa un passo in avanti verso la modernità.

Il Meazza, infatti, da venerdì sera ospiterà al suo interno un nuovissimo Pub. Come riportato da Tuttosport, verrà inaugurato prima di Inter-Atalanta, si troverà a bordocampo ed aumenterà le opzioni di visione della partita per gli spettatori che seguiranno i match durante la prossima stagione nelle aree hospitality.

Un servizio già presente in impianti moderni come quello del Tottenham a Londra e che da venerdì sera sarà presente anche a San Siro. Questo, però, non è stato l’unico intervento effettuato in estate al Meazza. Innanzitutto è stato rifatto il tunnel percorso dalle squadre prima di entrare in campo, mentre sono stati installati due nuovi maxi schermi sulle torri del settore arancio per aumentare la visibilità degli sponsor.

Corridoi e scale che portano i calciatori dal garage agli spogliatoi sono stati rinnovati, mentre nella tribuna arancio e rossa sono stati aggiunti oltre duemila nuovi seggiolini.