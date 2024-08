Verso Inter-Atalanta, come sta davvero Lautaro Martinez

Continua ad esserci grande apprensione ad Appiano Gentile intorno all’infortunio di Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter lo scorso venerdì aveva infatti riportato un affaticamento muscolare che ne ha decretato l’indisponibilità per la prima gara casalinga della stagione vinta contro il Lecce.

Come spiegato questa mattina dal Corriere dello Sport, le sue condizioni migliorano di giorno in giorno. L’argentino ha svolto ancora un lavoro differenziato nella giornata di ieri, ma è tornato quantomeno a riprendere il lavoro sul campo. Entro i prossimi due giorni, dunque, è atteso il suo rientro in gruppo per rimettersi al passo coi compagni.

Al momento l’opzione più probabile è che faccia in tempo per essere convocato contro l’Atalanta per finire in panchina. Difficile pensare, invece, che Inzaghi lo voglia rischiare già venerdì sera dal primo minuto. Anche se starà meglio nelle prossime ore, un suo impiego nella formazione iniziale è quasi da escludere.

Ai box dallo scorso 7 agosto per un infortunio muscolare alla coscia, anche de Vrij è in corsa per una convocazione. Il difensore olandese ha svolto tutta la seduta di ieri con la squadra e dovrebbe rientrare tra i disponibili di Inter-Atalanta.