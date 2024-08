Inzaghi cambia il centrocampo: sorpresa contro l’Atalanta

Simone Inzaghi sta pensando ad una mossa inaspettata per sorprendere l’Atalanta. Il tecnico nerazzurro, che nell’ultimo turno di campionato ha trovato la vittoria dopo il pareggio all’esordio di Marassi, chiede comprensibilmente ancora qualcosa in più alla sua Inter.

Quello della formazione interista è stato un avvio un po’ a rilento, condizionato con ogni probabilità dai carichi di un pre-campionato più duro del solito. La preparazione dei nerazzurri, infatti, è stata calibrata già da questa estate su una stagione lunga, nella quale potenzialmente l’Inter potrebbe disputare fino a 70 match.

Per dare freschezza al centrocampo, Inzaghi potrebbe dunque operare un cambio già contro l’Atalanta. Come scritto dal Corriere dello Sport, l’allenatore potrebbe lanciare dal primo minuto uno dei calciatori più in forma di queste due prime gare. Si tratta di Davide Frattesi, partito dalla panchina sia contro il Genoa che contro il Lecce ed entrato con grandissima voglia di dimostrare.

Un atteggiamento che non è sfuggito agli occhi di Inzaghi e che potrebbe premiarlo in vista della sfida contro l’Atalanta. Il tecnico starebbe infatti pensando di far rifiatare Mkhitaryan per schierare Frattesi al fianco di Barella e Calhanoglu. Un dubbio che, considerando l’importanza dell’armento per il suo gioco, l’allenatore si porterà sino a poche ore prima del fischio d’inizio.