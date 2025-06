L’ultimo colpo del Real può CAMBIARE il mercato dell’Inter

Uno strano incrocio di mercato tra Buenos Aires e Madrid, potrebbe far felice qualche dirigente presente a Milano. Questo perché, dinnanzi all’ultimo colpo in chiusura del Real, ci si attende un effetto domino con l’Inter spettatrice molto interessata.

Da giorni il club di Florentino Perez ha bruciato la concorrenza del Psg per il baby-fenomeno argentino Franco Mastantuono. Un talento che nei mesi scorsi era stato accostato pure all’Inter, ma che i nerazzurri non hanno mai realmente trattato per via delle cifre monstre che gravitavano intorno al suo cartellino. Il Real Madrid, pronto a versare i 48 milioni di euro della clausola fissata dal River Plate, presto accoglierà il classe 2007 in squadra.

In questo scenario, per l’Inter potrebbe dunque riaprirsi una pista che sembrava ad un certo punto compromessa. Si tratta di Nico Paz, fantasista del Como su cui lo stesso Real Madrid vanta ancora un controllo totale. Questo perché gli spagnoli, al momento della cessione la scorsa estate, hanno mantenuto ben tre clausole di recompra valide per ogni estate fino al 2027.

Con la decisione di virare su Mastantuono, il Real potrebbe decidere non portare Nico Paz al Mondiale per Club e lasciarlo al Como. Oppure, secondo un’altra ipotesi, i blancos potrebbero esercitare la recompra per poi rivenderlo ad un prezzo più alto e generare una buona plusvalenza. Questa seconda possibilità è senz’altro quella preferita dell’Inter, considerati i rapporti non più così cordiali con il Como in seguito alla telenovela Fabregas dei giorni scorsi.