Il mercato può cambiare il modulo: tutte le idee di Chivu

In attesa dell’ufficialità della firma di Cristian Chivu per il ruolo di nuovo allenatore dell’Inter, con l’annuncio che è atteso per la giornata di lunedì, la dirigenza nerazzurra è a lavoro per pianificare al meglio il mercato e ha parlato a lungo col tecnico rumeno per capire le sue idee e la sua visione.

Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, l’allenatore ex Parma non è un tecnico che si fissa su un singolo modulo o che si fa problemi ad adeguarsi alle necessità di una squadra. È previsto infatti che Chivu possa iniziare col 3-5-2 per dare continuità all’Inter e rimanere sulla scia del lavoro fatto da Inzaghi e prima ancora da Conte.

Tuttavia, non si può escludere che – se gli innesti di mercato lo consentiranno – si possa arrivare anche ad un cambio di modulo. Chivu in passato ha spesso utilizzato degli schieramenti con una difesa a quattro, pure quando allenava la Primavera dell’Inter. In tal senso un acquisto come quello di Luis Henrique che può fare l’esterno alto potrebbe essere d’aiuto.