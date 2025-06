Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell’Inter. Una trattativa chiusa in breve tempo tra le due parti, ma che ha ancora bisogno del via libera del Parma prima dell’annuncio definitivo. Entro domani, dunque, il tecnico rumeno risolverà il contratto con gli emiliani e si legherà ai nerazzurri per i prossimi due anni.

Nel frattempo, come ribadito da La Gazzetta dello Sport, è stato definito in buona parte anche lo staff tecnico che accompagnerà Chivu alla guida dell’Inter. L’allenatore, oltre ad Angelo Palombo che lo seguirà da Parma, avrà a disposizione anche il tattico Mario Cecchi, sbarcato in nerazzurro con Inzaghi, ed una vecchia conoscenza dei tempi di Mourinho: Stefano Rapetti. Quest’ultimo, al fianco dello Special One sia all’Inter che successivamente alla Roma e al Fenerbahce, sarà il nuovo preparatore atletico una volta salutato il club turco.

Infine, rimarrà ad Appiano Gentile anche Gianluca Spinelli, preparatore dei portieri considerato tra i migliori al mondo. Da decidere, invece, chi sarà il secondo di Chivu in questa nuova esperienza sulla panchina nerazzurra e quali compiti avrà Riccardo Ferri, club manager dell’Inter in questi ultimi anni.