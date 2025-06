Colpo di scena in Nazionale: Spalletti verso le dimissioni

Dopo la durissima batosta contro la Norvegia per 3-0, che ha messo a rischio le chance di qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali, si va verso un epilogo del tutto inatteso sino a pochi giorni fa. Luciano Spalletti, tanto criticato per quanto raccolto in questa sua avventura da commissario tecnico, sta pensando di rassegnare le dimissioni.

A riportarlo a Sky Sport, secondo cui il tecnico di Certaldo potrebbe lasciare l’incarico da un momento all’altro, peraltro alla vigilia di Italia-Moldavia. La prestazione contro la Norvegia, oltre al passivo pesantissimo, è stata sin troppo deludente e non ha lasciato alcuna buona sensazione in vista dei prossismi impegni internazionali.

Una decisione che influenza chiaramente il futuro dei quattro interisti attualmente nel ritiro degli Azzurri – Barella, Bastoni, Dimarco e Frattesi -, ma non solo. Soprattutto Acerbi, che nei giorni scorsi aveva rifiutato la convocazione di Spalletti per delle incomprensioni avvenute in passato, potrebbe improvvisamente tornare in corsa per un posto nell’organico della Nazionale con un nuovo ct.